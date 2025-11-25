Mendoza dictó la primera condena por grooming en Roblox: tres años de prisión para un hombre que acosó a una adolescente

La Justicia mendocina emitió la primera sentencia por grooming en Roblox, tras confirmar que un hombre utilizó la plataforma para contactar, manipular y exigir material íntimo a una menor de 13 años.

La provincia de Mendoza registró la primera condena por grooming en Roblox luego de que un hombre reconociera haber acosado a una adolescente a través de la popular plataforma de videojuegos. El acusado admitió los hechos en un juicio abreviado y aceptó la pena impuesta por la Justicia.

El fallo fue dictado por el juez Marco Martinelli, del Juzgado Penal Colegiado N°1 de Tunuyán, quien homologó el acuerdo alcanzado con el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Flavio D’amore. La sentencia estableció tres años de prisión por el delito de distribución de imágenes de explotación sexual infantil, según consta en la resolución.

La investigación determinó que el acusado utilizó Roblox para entablar una relación aparente de amistad con la víctima. Tras ganarse su confianza, logró obtener su número de WhatsApp y comenzó a exigirle el envío de fotografías íntimas. Durante un tiempo prolongado, el imputado recibió imágenes de la menor hasta que la madre descubrió las conversaciones y radicó la denuncia.

El acusado confesó haber engañado a la adolescente para conseguir su contacto telefónico y solicitarle contenido privado, lo que permitió avanzar rápidamente hacia el acuerdo judicial. El caso sienta un precedente clave en Mendoza, que se suma así a otras provincias donde ya se han registrado condenas por grooming en entornos digitales vinculados a videojuegos.

Durante el proceso se reveló un dato relevante: el sujeto ya había sido señalado en 2021 por difundir imágenes de menores a través de una plataforma asociada a Google. Ese antecedente fue aportado por el organismo estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), reconocido por su labor en la detección de material de explotación infantil.

Roblox y el riesgo para los menores

La plataforma Roblox, una de las más populares entre niños y adolescentes, fue recientemente bloqueada en las escuelas de Mendoza por decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE). Según especialistas, se trata de un entorno digital donde los predadores sexuales suelen operar mediante perfiles falsos para captar, manipular y extorsionar a menores, en un delito conocido como grooming.

Roblox combina acceso gratuito, personalización de avatares, creación de mundos y chats abiertos, características que atraen a chicos desde los 8 años. Según datos de la consultora Sensor Tower, la plataforma lideró las descargas en Argentina con más de 800.000 instalaciones en el segundo trimestre de 2025.

Aunque Roblox supera los 350 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, expertos advierten que también presenta riesgos asociados a adicción, grooming, explotación infantil y exposición a contenido inapropiado.