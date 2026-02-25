Mendoza: demandó a su mamá por subir sus fotos a Tinder

La medida se dio luego de que la progenitora compartiera imágenes de su hija en aplicaciones de citas para adultos, además de difundirlas en redes sociales y servicios de mensajería.

Un caso inédito en Mendoza puso en debate la exposición digital de menores. Una adolescente demandó a su madre por publicar fotografías suyas en redes sociales y en aplicaciones de citas para adultos como Tinder y Happen. La jueza de familia Carina Santillán resolvió a favor de la joven y ordenó el cese inmediato de la difusión de esas imágenes.

La adolescente relató en su presentación que su madre compartía fotos en distintas plataformas, incluso en servicios de mensajería como WhatsApp. Esta práctica, conocida como sharenting, consiste en la sobreexposición de la vida de los hijos en internet y puede generar una huella digital permanente sin consentimiento. “Me sentí expuesta y humillada, porque mis compañeros del colegio empezaron a burlarse de mí”, expresó la joven en su declaración.

El bullying por parte de sus compañeros, fue uno de los efectos más graves que denunció la adolescente. Según su testimonio, las publicaciones en apps destinadas a adultos derivaron en comentarios ofensivos y situaciones incómodas en el ámbito educativo. Como prueba, presentó capturas de pantalla de las publicaciones realizadas por su madre.

La jueza Santillán ordenó la eliminación inmediata de todas las imágenes y videos en los que aparezca el rostro de la adolescente, tanto en redes sociales como en servicios de mensajería. “El derecho a la dignidad y a la propia imagen de niñas, niños y adolescentes está protegido por la ley y debe ser respetado en cualquier circunstancia”, sostuvo la magistrada en su resolución.

El fallo se apoya en el artículo 22 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe la difusión de datos o imágenes que permitan identificar a menores cuando se vulnera su dignidad o reputación. “Este caso marca un precedente importante en la provincia y refuerza la necesidad de concientizar sobre los riesgos del sharenting”, explicó Carina Mullet, una especialista en derecho de familia consultada por este medio.

El fenómeno del sharenting ha sido cuestionado por expertos en privacidad digital, quienes advierten que la exposición excesiva de menores puede derivar en robo de identidad, pérdida de intimidad y consecuencias emocionales. “Los padres deben comprender que cada publicación deja una huella digital que puede acompañar a sus hijos durante toda su vida”, señaló la especialista.

La decisión judicial abre un debate sobre los límites de la exposición de menores en entornos digitales y la responsabilidad de los adultos en el cuidado de su imagen. En este caso, la Justicia mendocina priorizó la voz de la adolescente y su derecho a decidir sobre su propia identidad en internet, marcando un hito en la protección de los derechos de niños y adolescentes en el país.