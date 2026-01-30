Mendoza de película: un detenido intentó fugarse dentro del Polo Judicial cuando iba a ser imputado

Un detenido se zafó de las esposas cuando iba a ser imputado y salió corriendo por los pasillos del Ministerio Público Fiscal. Hubo momentos de tensión, dos policías resultaron heridos y el intento de fuga terminó siendo frustrado.

Un grave episodio se registró en la mañana de este jueves en el Polo Judicial de Mendoza, cuando un preso intentó escaparse dentro del edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF), justo en el momento en que iba a ser imputado por la Justicia. La situación generó momentos de máxima tensión, obligó a un operativo urgente y dejó como saldo a dos policías lesionados.

El hecho ocurrió en la planta baja del Polo Judicial, en Ciudad, durante el traslado interno del detenido desde ES.TRA.D.A. (Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos) hacia la Unidad Fiscal Correccional. Según la reconstrucción oficial, el sujeto aprovechó un descuido de la custodia, logró zafarse de las esposas y comenzó a correr por los pasillos del edificio con la intención de huir por una salida de emergencia.

La escena fue tan inesperada como alarmante: el hombre atravesó dependencias judiciales, pasó muy cerca de los despachos de fiscales y de los escritorios del personal, mientras empleados y autoridades debieron resguardarse ante el riesgo que implicaba la situación. De inmediato, se montó un operativo policial interno para reducirlo.

El detenido fue identificado como Michael Rafael Pérez, un hombre con múltiples antecedentes penales, principalmente por robos de caños de cobre y medidores de gas. Había sido detenido el martes tras un robo ocurrido en el barrio Maristas, en Capital, y este jueves era trasladado para ser imputado por la fiscal.

Tras un forcejeo, Pérez fue recapturado dentro del mismo edificio, aunque durante el procedimiento dos efectivos policiales resultaron heridos. Ambos recibieron asistencia médica, se encuentran fuera de peligro y evolucionan favorablemente, según indicaron fuentes oficiales.

El intento de fuga no solo fue frustrado, sino que ahora el detenido deberá enfrentar nuevos cargos por las lesiones provocadas a los agentes de seguridad. En paralelo, las autoridades policiales y judiciales iniciaron una revisión de los protocolos de traslado y custodia de internos, con el objetivo de reforzar la seguridad dentro del Ministerio Público Fiscal y determinar qué falló durante el procedimiento.