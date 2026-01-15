Mendoza: de cuánto es la multa por hacer fuego en lugares prohibidos

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los incendios forestales y de campo vuelven a encender las alarmas en la provincia. En los últimos días se registraron focos ígneos en distintas zonas, como Cacheuta, y desde los organismos oficiales insisten en extremar las medidas de prevención para evitar tragedias ambientales y humanas. En este contexto, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, informó que subieron las multas por hacer fuego en lugares prohibidos, con sanciones que pueden alcanzar cifras millonarias.

El coordinador del organismo, Diego Martí, explicó que durante la temporada 2026 la multa máxima por encender fuego en zonas no autorizadas puede llegar a los $70 millones, lo que equivale a 140.000 Unidades Fiscales (UF). Cada UF tiene un valor de $500, según lo establecido en la Ley Impositiva anual.

“El sistema de multas se actualiza todos los años. Para este período, el monto máximo alcanza los 70 millones de pesos para quienes utilicen el fuego de manera indebida, ya sea para limpieza de campos o para realizar fogatas en lugares no habilitados”, señaló Martí. Además, advirtió que si la sanción no se abona, la deuda pasa a la Administración Tributaria Mendoza (ATM), quedando registrada hasta su cancelación.

Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego remarcan que la estrategia no se basa solo en sanciones, sino también en prevención activa y patrullajes en zonas críticas. A esto se suma un sistema de alerta temprana que permite detectar focos de calor en tiempo real.

“Realizamos un chequeo permanente de anomalías térmicas mediante satélites, lo que nos permite identificar posibles quemas clandestinas mucho más rápido que antes”, explicó Martí. El sistema se complementa con la aplicación Satellites on Fire, que utiliza inteligencia artificial para la detección temprana de incendios.

El funcionario recordó que la Ley Provincial 6099 otorga al organismo la autoridad de aplicación en materia de uso del fuego, mientras que el Código Contravencional de Mendoza (Ley 9099) también contempla sanciones y es aplicado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En la práctica, los controles suelen detectar dos situaciones: personas que acatan las advertencias y otras que, pese a ser notificadas, persisten en hacer fuego en zonas prohibidas, lo que agrava su situación legal.

Cómo denunciar y evitar incendios

Desde el Gobierno provincial insisten en la denuncia preventiva para evitar que una fogata o quema derive en un incendio de grandes dimensiones. Ante cualquier situación sospechosa, se solicita comunicarse de inmediato al 911, aportando la mayor cantidad de datos posibles sobre el lugar.

Recomendaciones clave para prevenir incendios en Mendoza

No encender fuego en lugares no autorizados : está prohibido quemar pastizales, basura, lotes, fincas abandonadas, banquinas, acequias, canales y campos incultos.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en zonas rurales o de campo.

No tirar basura ni envases de vidrio en rutas y caminos.

En campings o quinchos habilitados, apagar completamente las fogatas antes de retirarse, utilizando abundante agua.

Almacenar productos inflamables en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor.

Evitar la acumulación de residuos en áreas de trabajo.

Ante personas haciendo fuego en zonas prohibidas, denunciar de inmediato al 911.

Las autoridades remarcan que Mendoza es un ambiente frágil, donde el fuego se propaga con gran velocidad, y apelan a la responsabilidad individual para evitar incendios que pueden tener consecuencias irreversibles.