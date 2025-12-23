Mendoza: de cuánto es la multa por manejar ebrio en Navidad y cuántas copas de vino podés tomar sin dar positivo

En las fiestas de fin de año se refuerzan los controles de alcoholemia en Mendoza y las multas por manejar bajo los efectos del alcohol pueden alcanzar hasta los $4.620.000. Cuál es el límite permitido, cuántas copas o vasos pueden hacerte dar positivo y de cuánto son las multas vigentes durante Navidad.

Con la llegada de Navidad, las reuniones familiares, las cenas largas y los brindis suelen multiplicarse. Sin embargo, también crecen los operativos de control vehicular en toda la provincia, con especial foco en la alcoholemia. Manejar después de consumir alcohol no solo implica un riesgo para la seguridad vial, sino también la posibilidad de enfrentar multas millonarias y sanciones severas.

En Mendoza, al igual que en gran parte del país, rige un límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre para conductores particulares. Superar ese valor, aunque sea mínimamente, ya se considera infracción y habilita la aplicación de multas, inhabilitación para conducir y secuestro del vehículo.

Cuántas copas de vino o cerveza podés tomar sin dar positivo

Uno de los errores más comunes es creer que “una copa no hace nada”. En la práctica, alcanzar los 0,5 g/l es más fácil de lo que parece y depende de factores como el peso, el sexo, la contextura física y el metabolismo de cada persona.

Sin embargo, se puede tener una guía a modo de orientación. De todas maneras, los especialistas advierten que estos valores son estimativos y que no existe una fórmula exacta para garantizar que una persona no dé positivo. Además, el alcohol no se elimina rápidamente: una noche de brindis puede derivar en alcoholemia positiva incluso horas después. Por ejemplo:

Hombre de 80 kilos : con dos vasos de cerveza puede llegar al límite permitido y dar positivo en el alcoholímetro.

Mujer de hasta 70 kilos : con un vaso de cerveza , dos copas de vino o un solo trago ya puede superar el nivel permitido.

Hombre de 90 kilos: dos cervezas suelen ser suficientes para alcanzar el límite; podría tomar dos copas de vino o un trago sin superarlo, aunque el margen es mínimo.

Multas de tránsito: cuánto tenés que pagar si te da positivo el test de alcoholemia

Las sanciones por manejar alcoholizado en la provincia son de las más altas del país y se actualizan periódicamente según el valor de la Unidad Fija.

Hasta el 31 de diciembre, las multas vigentes son:

Entre 0,5 y 0,99 g/l : hasta $2.520.000 .

Más de 1 g/l de alcohol en sangre: hasta $4.620.000.

A partir del 1 de enero, los montos aumentan y la multa máxima por alcoholemia positiva puede llegar hasta los $5.500.000, además de la inhabilitación para conducir y otras sanciones accesorias.

Durante las fiestas, el Gobierno provincial refuerza los controles de tránsito en rutas, accesos y zonas urbanas, especialmente en la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Las autoridades insisten en un mensaje claro: si vas a tomar alcohol, no manejes. Designar un conductor responsable, utilizar transporte público o aplicaciones de movilidad puede evitar accidentes graves, pérdidas humanas y consecuencias legales que pueden marcar un antes y un después.