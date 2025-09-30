Mendoza: cuándo y dónde podés comprar la garrafa de 10 kilos por menos de $10.000

El programa La Garrafa en tu Barrio continuará esta semana en los 18 departamentos de Mendoza con el objetivo de garantizar el acceso a gas envasado a precios subsidiados. Enterate de los valores, requisitos y cronograma del operativo.

El Gobierno de Mendoza confirmó el cronograma del operativo La Garrafa en tu Barrio, que estará vigente del 29 de septiembre al 4 de octubre en los distintos departamentos de la provincia. La medida busca aliviar el bolsillo de las familias sin acceso a gas natural y garantizar el derecho a un insumo básico en hogares vulnerables. El precio varía según la zona y el envase de 10 kilos se puede conseguir desde los $7.900 hasta los $10.000.

Cuáles son los precios de la garrafa subsidiada en Mendoza

El objetivo del programa es garantizar el acceso a aquellos hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. El operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de $7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras .

en los departamentos de . $9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de $9.000 en el departamento de Malargüe.

en el departamento de $10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

La Garrafa en tu Barrio: cuáles son los requisitos

Para comprar la garrafa subsidiada, los vecinos deberán presentar:

Envase vacío

Fotocopia del DNI

Certificación negativa de ANSES

En casos específicos:

Jubilados y pensionados : fotocopia del carnet de PAMI.

Personas con discapacidad : Certificado Único de Discapacidad (CUD) y DNI.

Retiro por terceros: DNI propio más el del beneficiario.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 29 de septiembre al 4 de octubre

Lunes 29

Guaymallén

La Primavera: Antonio Piera 335. A las 9.30.

Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y La Champas. A las 11.

Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 12.30.

Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 13.30.

General Alvear

Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.

Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. CIC. A las 10.45.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9.30.

Gutiérrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.

Gutiérrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 12.

Santa Rosa

Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera: La Costa. Frente a Barrio Los Gringos. A las 9.30.

12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.

San Rafael

La Llave: Escuela 1-138 “Saturnino de la Reta”. A las 9.

Goudge: Paraje: Agüaditas. Escuela 1-442 “Colonizador Vicente López”. A las 11.30.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 “Dr. Sergio M. Jara”. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 “Ejército Argentino”. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Martes 30

Guaymallén

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 9.30.

Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 11.

Los Corralitos: Buenos Vecinos y Godoy Cruz. A las 12.

Rodeo de la Cruz: Barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril. A las 13.

Las Heras

El Challao: Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalias y Gran Capitán. A las 9.30.

El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 33. A las 10.30.

El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A. Casa: 21. A las 11.30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A la 10.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 14.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Luján

Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 10.

Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11.

Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11:30.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 “Agustina Bartucci de Greco”. A las 16.30.

Tupungato

San José: Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.

La Paz

Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 11.

Las Chacritas: Comunidad. A las 11.10.

Miércoles 1 de octubre

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a Finca Chávez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

San Martín

Ciudad: Calle Tropero Sosa. Manzana: H. Casa: 8. A las 9.30.

Ciudad: Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30.

Ciudad: Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

Las Heras

El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 10.30.

Panquehua: Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30.

Luján

Ugarteche: Ruta Provincial 15. Calle Pública 10. Kilómetro 39. A las 9.30.

Ugarteche: Ruta Provincial 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

San Carlos

Villa de San Carlos: Carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.

Villa de San Carlos: Loteo Moreno. A las 11.

Villa de San Carlos: Paraje: Capiz. Barrio de Capiz. A las 12.

Guaymallén

La Primavera: Ruta Provincial 20 y Callejón San Francisco. A las 9.30.

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 10.30.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. SUM. La Florida 9557. A las 11.30.

San Rafael

Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9.

Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 12.30.

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Jueves 2

Guaymallén

Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 9.30.

Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 10.30.

Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 11.30.

Buena Nueva: Delegación Buena Nueva y Capilla del Rosario. Godoy Cruz 6156. A las 13.

Maipú

Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9.30.

Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10.30.

Godoy Cruz

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella de Algarrobo Grande. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 “Eusebio Blanco”. A las 15.

La Central: Mini Terminal. A las 15.30.

Tupungato

Gualtallary: Plaza Divino Niño. A las 10.

Lavalle

Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9.

Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9.20.

Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.

San Rafael

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9.

Las Malvinas: Escuela 4-198 “Francisco García”. A las 10.30.

Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12.45.

Viernes 3

Godoy Cruz

Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Grousac. A las 9.

Villa Marini: Escuela 2-023 “Dr. Ignacio Pirovano”. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.

Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30.

Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.

Las Heras

El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta 23 y Paso Hondo. A las 9.30.

El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 10.30.

El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Juana Azurduy s/n. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Ciudad: Paraje: El Nevado. Centro de Salud. A las 9.

Ciudad: Barrio Prensa. Manzana: H. Casa: 5. A las 10.45.

San Martín

Chivilcoy: Calle Anzorena. Plaza. A las 9.30.

Chivilcoy: Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30.

Montecaseros: Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 “Jubal Pompilio Benavides”. A las 11.30.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9.

Lavalle

Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.

Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30.

Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. A las 10.

Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 10.30.

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y Barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y Cancha de Fútbol. A las 11.45.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.

Sábado 4

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. SUM. A las 11.

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10:30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Las Heras

El Borbollón: SUM. “Barrio Capitán Gutiérrez”. Paso Hondo 3200. A las 9.

El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2