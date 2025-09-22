Mendoza: cuándo y dónde conseguir el bolsón de frutas a $3.500

La Feria del ahorro circulará por Godoy Cruz esta semana con importantísimos descuentos. El kilo de mix de mariscos a $12.000 y otras ofertas. Estos son los puntos que recorrerá.

La Feria del Ahorro ya es un clásico que todos los mendocinos esperan por sus importantes descuentos. Desde hace más de diez años, llega a distintos puntos de Godoy Cruz con precios accesibles en artículos de la canasta básica. En esta semana destacan ofertas en mariscos y bolsones de fruta.

De esta manera, el mercado itinerante apunta a llevar a los hogares una oferta variada, a precios convenientes. Esta propuesta se articula con el sector privado, que se suma de manera colaborativa como aliado fundamental de la Comuna.

Finalmente, la iniciativa cuenta con un recorrido que se comunica todas las semanas. Y en todos los casos, el horario establecido es de 9 a 14.

Cuándo y dónde estará la Feria del Ahorro

En esta oportunidad será del martes 23 al viernes 26 de septiembre:

Martes 23 : Plaza Godoy Cruz (Rivadavia y Perito Moreno)

: Plaza Godoy Cruz (Rivadavia y Perito Moreno) Miércoles 24 : Hospital El Carmen (Salta y Groussac)

: Hospital El Carmen (Salta y Groussac) Jueves 25 : CAU II (Paso de Los Andes y Laprida)

: CAU II (Paso de Los Andes y Laprida) Viernes 26: Plaza Godoy Cruz (Rivadavia y Perito Moreno)

Qué productos y ofertas hay

Entre los productos destacados para esta edición se encuentran: