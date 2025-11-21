Mendoza: ¿cuándo vuelve la máxima a los 35 grados?

Contingencias Climáticas señaló que luego de la merma de temperatura de este viernes, volverá a incrementar a partir del sábado. Para el domingo, se esperan 35 grados.

Luego del viento del Sur, Mendoza vive una jornada más agradable este viernes con una máxima que no superará los 28 grados, pero está especie de primavera durá muy poquito y a partir de este fin de semana, volverán las máximas superiores a 30 grados que para el domingo promete llegar a 35.

¿Cómo estará este viernes 21-11-2025?

Este viernes habrá tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado e inestable sector norte cordillerano.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

¿Qué pasa el sábado 22-11-2025?

El sábado habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 15°C

¿Cómo estará el domingo 23-11-2025?

Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 16°C

Lunes 24-11-2025

Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 18°C

Martes 25-11-2025

Caluroso y algo nublado, vientos de dirección variable. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 19°C

Miércoles 26-11-2025

Caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas, vientos moderados del este.

Máxima: 37°C | Mínima: 31°C