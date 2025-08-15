Mendoza: ¿cuándo puede llover?

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que se pueden venir algunas lluvias a la provincia. De hecho, este viernes por la noche puede haber precipitaciones aisladas, al igual que el domingo.

¿Cómo estará este viernes 15-08-2025?

Este viernes estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 2°C