Mendoza: ¿cuándo puede llover?

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que se pueden venir algunas lluvias a la provincia. De hecho, este viernes por la noche puede haber precipitaciones aisladas, al igual que el domingo.
¿Cómo estará este viernes 15-08-2025?
Este viernes estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas hacia la noche. Nevadas en cordillera.
Máxima: 14°C | Mínima: 2°C
¿Qué pasa el sábado 16-08-2025?
El sábado habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.
Máxima: 18°C | Mínima: 5°C
¿Cómo estará el domingo 17-08-2025?
Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Precipitaciones hacia la noche. Nevadas en cordillera.
Máxima: 18°C | Mínima: 6°C
El lunes 18-08-2025 baja la temperatura
Mayormente nublado, frío y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en la madrugada. Nevadas en cordillera.
Máxima: 13°C | Mínima: 8°C
Martes 19-08-2025
Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera.
Máxima: 18°C | Mínima: 6°C