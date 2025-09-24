Mendoza: ¿cuándo puede llover firme?

Contingencias Climáticas anunció que la temperatura se mantendrá cercana a los 25 grados durante lo que resta de la semana. El viernes podría haber tormentas severas.

El departamento de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que se mantendrá la temperatura primaveral en la provincia y que está semana podría caer la primera lluvia severa en la provincia.

¿Cómo estará este miércoles 24-09-2025?

Este miércoles habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 9°C

Jueves 25-09-2025

El jueves estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordilllera.

Máxima: 26°C | Mínima: 10°C

Viernes 26-09-2025

El viernes habrá nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Sábado 27-09-2025

El sábado habrá nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejorando en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 9°C

Domingo 28-09-2025

El domingo habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 26°C | Mínima: 8°C

Lunes 29-09-2025

Algo nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 26°C | Mínima: 12°C