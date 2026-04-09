Mendoza: ¿cuándo puede llover?

El tiempo en la provincia se mantiene templado con máximas cercanas a los 25 grados. Este viernes podría sucederse lluvias.

Los días vienen amagando con mañanas nubosas, mientras el tiempo se encuentra algo estabilizado. Contingencias Climáticas señaló que para mañana podría llover en la provincia.

Jueves | 09-04-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Viernes | 10-04-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipiaciones en cordillera hacia la noche

Máxima: 26°C | Mínima: 13°C

Sábado | 11-04-2026

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en la mañana, mejorando por la tarde. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Domingo | 12-04-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Lunes | 13-04-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 27°C | Mínima: 14°C