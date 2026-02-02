Mendoza: cuándo empiezan las clases 2026 y quiénes deben asistir antes

Aunque el verano todavía no terminó, el calendario escolar 2026 en Mendoza ya está definido. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó las fechas de inicio de clases, quiénes deben presentarse antes de febrero y cómo será el cronograma por nivel educativo.

Mientras las vacaciones de verano siguen en marcha, familias, estudiantes y docentes comienzan a organizarse de cara al inicio del ciclo lectivo 2026. En ese contexto, el Ministerio de Educación de Mendoza, a través de la DGE, oficializó el calendario escolar. En esta nota repasamos las fechas más importantes a tener en cuenta: quiénes comienzan primero, cuándo empiezan las clases según el nivel y cómo quedan las vacaciones de invierno.

La provincia ratificó, además, su compromiso de cumplir con al menos 190 días obligatorios de clases, tal como lo dispone el Consejo Federal de Educación, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica en todos los niveles.

¿Quiénes comienzan antes el ciclo lectivo 2026 en Mendoza?

El regreso a la actividad escolar no es simultáneo para toda la comunidad educativa. Durante el mes de febrero, deberán presentarse antes del inicio formal de clases:

Supervisores y autoridades educativas .

. Equipos directivos de las instituciones.

de las instituciones. Docentes , según cronograma oficial.

, según cronograma oficial. Estudiantes en período de intensificación de saberes, es decir, aquellos que adeudan espacios curriculares y deben regularizar su situación académica.

Cronograma oficial de febrero 2026

Según lo informado por la DGE, las fechas clave son:

Viernes 6 de febrero : inicio de actividades para supervisores y autoridades de la DGE.

: inicio de actividades para supervisores y autoridades de la DGE. Lunes 9 de febrero : presentación de directivos .

: presentación de . Martes 10 de febrero : presentación de docentes e inicio del período de intensificación para estudiantes de primaria y secundaria .

: presentación de e inicio del período de . 11 y 19 de febrero: Jornadas Institucionales para todos los niveles.

¿Cuándo empiezan las clases en Mendoza según el nivel?

El calendario establece un inicio escalonado:

Nivel Inicial y Nivel Primario : comienzo de clases el miércoles 25 de febrero de 2026 .

: comienzo de clases el . Nivel Secundario : De segundo año en adelante : inicio el lunes 2 de marzo . Primer año : los estudiantes ya están contemplados dentro del esquema de ingreso previo.

:

Vacaciones de invierno 2026 en Mendoza ¿cuándo son?

El receso invernal está previsto oficialmente del lunes 6 al viernes 17 de julio de 2026. Sin embargo, en la práctica se mantienen las clásicas dos semanas sin clases: la actividad escolar finaliza el viernes 3 de julio y se retoma el lunes 20 de julio, tras las vacaciones de invierno.

Con este calendario, Mendoza ya tiene definidas las fechas clave del año escolar 2026, un dato central para que las familias puedan planificar el inicio del ciclo lectivo con anticipación.

Mendoza: ¿cuándo terminan las clases en 2026?

La DGE dispuso el fin del ciclo lectivo el 22 de diciembre. Sin embargo, si los estudiantes tienen todo aprobado, las clases finalizan en noviembre, como solía ser en años anteriores.

Nivel Inicial : finaliza su ciclo lectivo el viernes 27 de noviembre.

: finaliza su ciclo lectivo el viernes 27 de noviembre. Nivel Primario y Secundario que no adeuden espacios curriculares también concluyen las clases el viernes 27 de noviembre.

A partir del lunes 30 de noviembre, continúan con actividad los docentes y los estudiantes que deben recuperar contenidos, dentro del período de intensificación.