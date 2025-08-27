Mendoza: ¿cuándo baja fuerte la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que hasta el viernes se mantendrá las máximas superiores a los 20 grados. El fin de semana, promediará los 12.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que esta semana continuará con máximas cercanas a los 20 grados pero el fin de semana dará paso a un tiempo frío, con máximas de 12 y con mucha lluvia.

¿Cómo estará este miércoles 27-08-2025?

Este miércoles habrá tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Jueves 28-08-2025

El jueves habrá tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 9°C

Viernes 29-08-2025

El viernes estará parcial nublado y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C y Mínima: 10°C

Sábado 30-08-2025

Mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C y Mínima: 9°C

Domingo 31-08-2025

El domingo estará mayormente nublado y frío con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C y Mínima: 6°C