Mendoza: cortarán la luz en barrios de 6 departamentos este martes 16 de septiembre

La empresa Edemsa informó que este martes 16 se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Los cortes afectarán a barrios de Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Estos serán los cortes de luz para este martes 16 de septiembre
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Martes 16/09/2025
Luján
- Entre calles Gladys Oldrá, Virgen del Rosario, San Antonio, Ruta Provincial N°82 y Proyectada N°699. En la intersección de calle Arrieta y Ruta Provincial N°82 y áreas adyacentes; Las Compuertas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Proyectada N°699, hacia el sur de Roque Sáenz Peña; Blanco Encalada. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En calle Las Margaritas. En loteo Las Margaritas y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 15.00 a 17.00 h.
- En calle 2 de Abril, hacia el norte de Mischeni, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Proyectada I313, entre Belgrano y Necochea; Villa Seca. De 8.30 a 11.30 h.
- En calle Gardella, hacia el norte de Ruta Provincial N°14, y áreas adyacentes; Barrancas. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Juan B. Justo, Roberto Payró, Los Periodistas, Elías Villanueva y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Salamanquino, hacia el sur de Pacífico Titarelli; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Italia, San Martín, Dr Moreno, Adriano Pujadas y Florida. Entre calles Remedios de Escalada de San Martín, Alvear, Belgrano y San Martín. En calle El Carmen, entre Alvear y San Juan, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Videla; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle Quintana, entre Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Cubillos, entre La Lonja y Olivos; Rama Caída. De 14.45 a 18.00 h.
- En calle La Arenina, entre La Correina y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.