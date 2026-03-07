En video: cómo está el Frank Romero Day en medio de la alerta naranja por tormentas

En medio de la alerta naranja por tormentas en Mendoza, el equipo de ElNueve.com recorrió el Teatro Griego Frank Romero Day para verificar el estado del anfiteatro.

En medio de la alerta naranja por tormentas que rige en Mendoza, el equipo de ElNueve.com recorrió las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day para conocer cómo se encuentra el anfiteatro luego de las lluvias registradas durante la jornada.

Debido a las tormentas que afectaron distintos sectores del Gran Mendoza, el teatro en un primer momento se vió bastante afectado por las intensas lluvias.

Cómo se puede observar en el video de Vendimia 2026, durante la tormenta cayó gran caudal de agua afectando las escaleras e instalaciones del teatro.

Con el correr de las horas, la situación mejoró por lo que el lugar se mantiene en buenas condiciones.

El monitoreo del tiempo continúa debido a que en la provincia se mantiene la alerta naranja por tormentas, que advierte sobre precipitaciones de fuerte intensidad por sectores, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Debido a las condiciones meteorológicas, las autoridades decidieron reprogramar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que finalmente se realizará este domingo en el mismo escenario del Frank Romero Day.