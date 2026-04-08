Mendoza: cómo inscribirte para terminar el secundario y tener una formación laboral al mismo tiempo

La DGE abrió las inscripciones para quienes quieran terminar el secundario en Mendoza con una propuesta flexible que incluye formación laboral, destinada a mayores de 18 años.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza lanzó una nueva convocatoria para quienes buscan terminar el secundario en Mendoza y, al mismo tiempo, acceder a formación laboral. La propuesta está destinada a mayores de 18 años y se implementa a través de los CEPAS (Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario).

Se trata de una alternativa educativa flexible e inclusiva que apunta a jóvenes y adultos que, por distintos motivos, no pudieron finalizar sus estudios y desean retomarlos con una orientación práctica para mejorar sus oportunidades laborales.

El programa es impulsado por la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA) y combina la terminalidad educativa con herramientas de capacitación laboral. La modalidad está diseñada para adaptarse a distintas trayectorias educativas, permitiendo que cada estudiante avance de manera progresiva según su situación personal y académica.

Cómo inscribirse para terminar el secundario en Mendoza

El proceso de inscripción comienza con una preinscripción online, donde los interesados deben completar un formulario con datos personales.

Luego, desde la DEPJA se contactarán con los postulantes para coordinar una entrevista personalizada, instancia clave para finalizar la inscripción y definir el recorrido educativo.

Requisitos para acceder a los CEPAS

Quienes deseen sumarse a esta propuesta deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Presentar DNI

Partida de nacimiento

Analítico incompleto o constancia en trámite

Certificado de finalización de nivel primario

Desde la DGE destacaron que esta modalidad busca dar respuesta a realidades diversas, ofreciendo una opción concreta para quienes necesitan terminar el secundario sin descuidar sus obligaciones laborales o personales.