Mendoza: cómo funcionarán los colectivos este viernes 21 y lunes 24 de noviembre por el fin de semana largo

La provincia ya definió cómo operará el transporte público durante el fin de semana extra largo. La Secretaría de Servicios Públicos confirmó que los colectivos en Mendoza tendrán horarios especiales tanto el viernes 21 como el lunes 24 de noviembre, con reducciones de frecuencia que podrían afectar a quienes deban trabajar o realizar trámites.

Con la llegada del fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, miles de mendocinos se preparan para viajar o descansar. Sin embargo, ha y muchos que si tiene que ir a trabajar el viernes debido a que es un día no laborable y no es considerado feriado a diferencia del lunes 24 de noviembre. En ese contexto, surge una pregunta clave: cómo funcionarán los colectivos en Mendoza durante estas dos jornadas con actividad reducida.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos confirmaron el esquema especial que regirá en el transporte público y el Metrotranvía tanto el viernes 21 como el lunes 24 de noviembre, fechas que tendrán operativos diferenciados.

Viernes 21 de noviembre: frecuencia de día sábado

El primer ajuste se aplicará el viernes 21, declarado día no laborable con fines turísticos.

Ese día, los servicios de transporte funcionarán con frecuencia de sábado, lo que implica una reducción cercana al 20% respecto de un día hábil común.

Las autoridades recomiendan considerar esta disminución para evitar demoras, especialmente para quienes deban cumplir con turnos laborales, trámites o compromisos durante la mañana.

Lunes 24 de noviembre: esquema de feriado nacional

El lunes 24 será la jornada con mayor impacto en la movilidad, ya que se trasladará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el 20 de noviembre.

Para ese día, los colectivos circularán con frecuencia de feriado/domingo, lo que supone una reducción aproximada del 40% respecto a un día habitual.

Desde el área de Servicios Públicos advirtieron que la cantidad de unidades será considerablemente menor, por lo que se recomienda planificar viajes con anticipación.

Cómo tenés que cobrar si trabajas un DÍA NO LABORABLE y que diferencia tiene con un FERIADO

La ley de contrato de trabajo establece que en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines. Es decir, que cada empresa o jefe decidirá si el empleado va a trabajar o tiene el día libre. En otros términos, cada empresa tiene la facultad de darle el día libre o no a sus trabajadores.

Durante esos días, los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple, sin adicionales. Además, en el caso de que el empleador considere la jornada como no laborable, pagará la remuneración habitual a todos sus empleados. Es decir, que al trabajador no le pagarán “doble” esa jornada, sino que recibirá su pago normal.

En los feriados nacionales, los trabajadores que presten servicios cobran el doble de su salario diario

