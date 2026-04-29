Mendoza: cómo funcionará el comercio y el transporte este viernes 1 de Mayo

Este 1 de mayo, en el marco del feriado nacional por Día del Trabajador, habrá modificaciones en la atención de los comercios y el servicio de colectivos.

Este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador en Argentina, la provincia de Mendoza tendrá modificaciones en el funcionamiento de distintas actividades. El comercio permanecerá cerrado, mientras que el transporte público operará con frecuencia reducida.

Cómo funcionará el comercio en Mendoza el 1 de mayo

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza y el Centro de Empleados de Comercio confirmaron que no habrá atención comercial durante el feriado.

Esto incluye:

Locales comerciales

Shoppings

Supermercados

La medida responde al carácter histórico del Día del Trabajador, una jornada en la que tradicionalmente no se desarrolla actividad comercial formal. La atención se retomará con normalidad el sábado siguiente.

El feriado por el Día del Trabajador representa una jornada de descanso para gran parte de los trabajadores, pero también implica una desaceleración en la actividad económica.

En este contexto, desde el sector comercial destacaron la importancia de respetar la fecha, aunque reconocen el desafío que representa en un escenario de baja en las ventas en Mendoza.

Cómo funcionará el transporte público

En cuanto al transporte público en Mendoza, desde la Secretaría de Transporte de Mendoza informaron que los colectivos circularán con frecuencias de día feriado.

Esto implica que habrá menor cantidad de unidades en circulación y una mayor espera entre los colectivos por lo que las autoridades recomendaron planificar los viajes con la aplicación de Mendotran.

Qué pasará con bancos, salud y estaciones de servicio

Durante el feriado del 1 de mayo también habrá cambios en otros servicios, los bancos permanecerán cerrados durante toda la jornada al igual que la administración pública que no atenderá al público.

Por otro lado, los centros de salud funcionarán con guardias mínimas y las estaciones de servicio operarán con atención reducida. Estas medidas buscan garantizar servicios esenciales, aunque con funcionamiento limitado.