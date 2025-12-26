Mendoza: cómo fue que una familia desbarrancó 20 metros en su auto en Potrerillos y se salvó de milagro en Navidad

El siniestro ocurrió este jueves al mediodía en el kilómetro 1088 de la Ruta 7, cuando un Peugeot 208 perdió el control, impactó contra el guardarraíl y cayó unos 20 metros; una mujer y una nena resultaron con lesiones y fueron asistidas por personal del SEC.

Un grave accidente vial se registró este jueves a las 13:50 en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1088 en Potrerillos este 25 de diciembre, cuando un automóvil Peugeot 208 perdió el dominio y terminó desbarrancando unos 20 metros.

Según la información oficial, el vehículo era conducido por un hombre quien resultó ileso. En el auto viajaban además una mujer que sufrió luxación en el hombro derecho y politraumatismos de carácter moderado; una menor de 15 años y un menor de 14 años, ambos sin lesiones; y una nena de 9 años que presentó un traumatismo encéfalo craneano leve y fue trasladada al Hospital Flemming para una mejor atención.

De acuerdo con la reseña, el siniestro ocurrió cuando el rodado circulaba por la Ruta 7 y, por causas que aún se investigan, colisionó contra el guardarraíl, lo que provocó la caída del vehículo al precipicio.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó rápidamente al lugar y asistió a los ocupantes, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.