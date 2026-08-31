Mendoza: ¿cómo estará el tiempo durante los primeros días de septiembre?

El comienzo de septiembre tendrá jornadas con poca nubosidad, temperaturas agradables durante las tardes y mañanas frías. El jueves se espera un cambio en las condiciones, con cielo parcialmente nublado, viento e inestabilidad en la cordillera.

El tiempo en Mendoza tendrá un inicio de septiembre marcado por temperaturas moderadas y poca nubosidad, aunque con mañanas frías. Según el pronóstico, durante los próximos días las máximas se mantendrán cerca de los 20°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 6°C y los 8°C.

Lunes 31 de agosto

Este lunes se presentará con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura. Los vientos serán leves y soplarán desde el sector sur.

En la zona cordillerana se espera cielo parcialmente nublado.

Máxima: 21°C

21°C Mínima: 8°C

Martes 1 de septiembre

El primer día de septiembre continuará con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura. Los vientos serán moderados del sector sur.

En cordillera, las condiciones se mantendrán estables.

Máxima: 22°C

22°C Mínima: 6°C

Miércoles 2 de septiembre

Para el miércoles se anticipa una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos leves del sudeste.

La cordillera permanecerá estable.

Máxima: 20°C

20°C Mínima: 7°C

Jueves 3 de septiembre

El jueves podría marcar un cambio en las condiciones meteorológicas. Se espera cielo parcialmente nublado y una jornada ventosa, con poco cambio de la temperatura.

Los vientos serán moderados del sector sur y habrá inestabilidad en la cordillera.

Máxima: 19°C

19°C Mínima: 7°C

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

De esta manera, los primeros días de septiembre mantendrán un clima relativamente estable, con tardes templadas y mañanas frías. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 19°C y 22°C, mientras que las mínimas permanecerán por debajo de los 10°C.

El dato a tener en cuenta será el viento y la inestabilidad prevista para la cordillera durante el jueves, mientras que el resto de las jornadas presentará condiciones más estables.