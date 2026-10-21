Mendoza: cómo descargar los mapas oficiales de los 18 departamentos en PDF

Mendoza: cómo descargar los mapas oficiales de los 18 departamentos en PDF

Mendoza

La Dirección General de Escuelas publicó la cartografía actualizada de toda la provincia en su Portal Educativo. Los archivos son gratuitos, están en formato A4 para imprimir e incluyen mapas políticos, físicos y mudos, además de información sobre cada departamento.

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Matías Caliri

La Dirección General de Escuelas (DGE) puso a disposición de la comunidad los mapas oficiales y actualizados de los 18 departamentos de Mendoza, que se pueden consultar y descargar de manera gratuita desde su Portal Educativo.

El material está destinado a estudiantes, docentes y todas las personas interesadas en conocer más sobre la geografía provincial. Los documentos se encuentran en formato PDF y están preparados para imprimir en tamaño A4.

Qué información incluyen los mapas de Mendoza

La cartografía contempla diferentes versiones para facilitar el aprendizaje y la consulta. Entre ellas, se encuentran los mapas político-administrativos, físicos y mudos, que pueden utilizarse tanto en el aula como en el hogar.

Los archivos incluyen la escala gráfica y la identificación de los departamentos limítrofes, con el objetivo de ofrecer información clara y accesible.

Según informó la DGE, el material fue elaborado por especialistas y validado por la Dirección de Planificación, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Gobierno de Mendoza. La cartografía está actualizada a agosto de 2026 y continúa en proceso de revisión.

De esta manera, el Ministerio de Educación busca garantizar el acceso público a información geográfica oficial y confiable para toda la ciudadanía.

Cómo descargar los mapas de los 18 departamentos de Mendoza

Para acceder a los archivos, hay que ingresar al Portal Educativo de la DGE y seleccionar el departamento que se desea consultar. Cada sección cuenta con recursos cartográficos y otros datos de interés.

Estos son los enlaces directos a los 18 departamentos:

Qué otros datos se pueden consultar

Además de los mapas, el Portal Educativo ofrece información sobre la historia y el origen de cada departamento, su escudo oficial y datos como la fecha de fundación, la cantidad de habitantes y la superficie territorial.

Estos recursos permiten conocer las características de cada comuna y contar con información oficial para realizar trabajos escolares, preparar clases o consultar datos sobre la organización territorial de Mendoza.

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