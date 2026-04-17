Mendoza cobrará peajes en rutas nacionales: ¿cuáles serían?

El Gobierno nacional autorizó a ocho provincias, entre ellas Mendoza, a intervenir en tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida abre la puerta a un cambio clave en la gestión vial: las provincias podrán ejecutar obras y, eventualmente, recuperar la inversión mediante el cobro de peajes.

Desde la Casa de Gobierno, el director de Infraestructura de Mendoza, Natalio Mema, explicó que esta posibilidad surge de un planteo que la provincia viene impulsando desde el año pasado. En aquel momento, Mendoza propuso hacerse cargo de tramos urbanos de rutas nacionales, bajo el argumento de que la gran mayoría de quienes las utilizan son mendocinos.

El acuerdo original contemplaba que la Nación debía transferir recursos para esas obras. Sin embargo, también se dejó asentada la posibilidad de recuperar la inversión mediante peajes, una alternativa que ahora toma fuerza tras el decreto nacional que unificó pedidos de varias provincias.

Según detalló Mema, el objetivo principal es mejorar el estado de las rutas antes de avanzar con cualquier esquema de cobro. “Lo más importante es tener rutas ordenadas, reconstruidas y ampliadas. Después viene la posibilidad de recupero”, señaló.

Cómo funcionaría el sistema de peajes

La implementación del peaje no será inmediata. Primero deberán ejecutarse las obras necesarias para poner en condiciones los tramos intervenidos. Recién entonces se avanzará en la discusión sobre el cobro.

El sistema que se evalúa apunta a un modelo moderno, sin cabinas tradicionales. Entre las opciones aparecen:

Sistemas electrónicos tipo “free flow” (sin barreras), con pago previo o posterior.

Barreras automatizadas, sin personal de cobro, con pago digital.

La definición técnica quedará en manos de especialistas y formará parte del proceso de licitación, que la provincia deberá completar en el plazo de un año.

Destino de los fondos

El dinero recaudado por los peajes tendrá tres destinos principales:

Cubrir los costos operativos del sistema de cobro. Recuperar la inversión realizada en obras sobre rutas nacionales. Garantizar el mantenimiento a largo plazo de la infraestructura.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el esquema apunta a sostener en el tiempo las mejoras viales y evitar el deterioro que suele producirse cuando no hay mantenimiento continuo.

Peajes: qué rutas estarían incluidas

Entre los tramos que podrían verse alcanzados por este esquema figuran rutas clave como la 40 y la 143, además de corredores en el sur provincial, como los que conectan San Carlos y San Rafael. También se implementaría en la Ruta 7.

En paralelo, Mendoza ya avanza con obras en rutas provinciales estratégicas, como la Ruta 82 y la 153, que presentan importantes niveles de ejecución y que también tendrían peajes.

El proceso incluirá una licitación para definir qué empresa estará a cargo del sistema de peajes. Según se informó, la concesión podría extenderse hasta por 30 años, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Nación.

Por ahora, no hay fechas concretas para el inicio del cobro. La prioridad, insisten desde la provincia, es que las rutas estén en condiciones antes de aplicar cualquier tarifa.