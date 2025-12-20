Mendoza: cayó el autor del robo de audífonos tras cometer otro ilícito en Ciudad

Un hombre de 40 años, con varios pedidos de captura activos, fue detenido mientras robaba en un kiosco. También está acusado del robo de audífonos que ocurrió en noviembre en un consultorio.

La Policía de Mendoza logró detener a un hombre de 40 años vinculado al robo de audífonos ocurrido en noviembre en un consultorio de la Ciudad.

El sospechoso fue capturado mientras cometía un nuevo ilícito en un kiosco, lo que permitió avanzar en la investigación del caso anterior.

El procedimiento se concretó luego de que el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertara sobre un robo en un comercio local. Efectivos de la Jefatura Departamental Capital y de la Unidad Especial de Patrullaje, con apoyo de preventores, interceptaron al hombre en la esquina de Patricias Mendocinas y Espejo.

Según informaron las autoridades, el detenido había amenazado a una mujer de 26 años y le sustrajo su teléfono celular. En el momento de la aprehensión, se le secuestró un cuchillo, presuntamente utilizado durante el robo.

Tras la detención, se verificó que el hombre contaba con múltiples pedidos de captura activos, solicitados por la Oficina Fiscal Capital y la Unidad Fiscal Robos y Hurtos.

En paralelo, la Unidad Investigativa de Capital continuó con la pesquisa del robo de audífonos ocurrido en noviembre en un consultorio de calle Espejo. Como parte de la investigación, los policías entrevistaron a la ex pareja del detenido, quien había denunciado previamente al hombre por violencia de género.

La mujer relató que, tras realizar la denuncia, el hombre se retiró del domicilio con una mochila, de la cual se le cayó una caja blanca que contenía un auricular coincidente con el elemento robado. Este fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia.

Con las actuaciones completadas, se dio intervención a la Oficina Fiscal Capital, quedando el detenido a disposición de la Justicia.