Choque en alta montaña: motociclista herido y tránsito complicado en la Ruta 7

El hecho se produjo en la zona de alta montaña y requirió la intervención de Policía, Gendarmería y personal de salud.

Un accidente vial ocurrido este sábado en la zona de alta montaña generó demoras y complicaciones en el tránsito del corredor internacional.

El hecho se registró sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1.132, cerca del Túnel 9.

El accidente involucró a una motocicleta y un camión tipo semi, de origen paraguayo, que circulaban en sentido desde Uspallata hacia la ciudad de Mendoza.

De acuerdo a la información oficial, la moto rozó al camión, lo que provocó la caída del conductor del rodado menor.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió distintos traumatismos y debió recibir atención médica en el lugar por parte del personal de una ambulancia.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza junto a Gendarmería Nacional, quienes además se encargaron de ordenar la circulación vehicular mientras se realizaban las tareas de asistencia.

Debido a la intervención de los equipos de emergencia, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por ese tramo de la b especialmente en la zona de alta montaña.