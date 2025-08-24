Mendoza: buscan intensamente a un joven de 18 años desaparecido en La Consulta

La Justicia de San Carlos lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Víctor Ezequiel Roldán. El joven tiene 18 años y presenta retraso madurativo.

La Oficina Fiscal de Instrucción N.º 2 de San Carlos difundió una solicitud urgente para ubicar a Víctor Ezequiel Roldán, de 18 años, oriundo de La Consulta, quién se encuentra desaparecido.

Según informaron las autoridades judiciales, Roldán presenta retraso madurativo y al momento de su desaparición vestía un jean azul oscuro, un buzo negro, una campera abrigada azul y roja, y zapatillas negras marca Topper. También llevaba consigo una mochila negra con útiles escolares.

Descripción física

El joven mide aproximadamente 1,76 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño corto. Cuenta con un aro en la oreja derecha y una cicatriz en el costado izquierdo de la nariz.



Desde la Justicia solicitaron a toda la comunidad que, en caso de contar con información sobre el paradero de Víctor, se comuniquen de inmediato con la Oficina Fiscal de San Carlos, con la comisaría más cercana o bien llamando al 911.