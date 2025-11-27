Mendoza: buscan intensamente a un joven de 16 años que desapareció hace dos días

El joven fue visto por última vez el martes 25 de noviembre, cuando salió de su domicilio en Ciudad. Cualquier información sobre su paradero debe ser reportada de inmediato al 911.

La Justicia provincial activó una averiguación para dar con el paradero de Aarón Alexis Torres Romero, un adolescente de 16 años que falta de su hogar desde el martes 25 de noviembre.

La solicitud fue emitida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya trabaja junto a distintas unidades policiales en la búsqueda.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 17, dependiente de la Unidad Fiscal de Homicidios, Paraderos y Violencia Institucional, que intenta reconstruir los movimientos del joven desde que salió de su casa en la Ciudad de Mendoza, en el barrio La Favorita.

Descripción del adolescente

De acuerdo con los datos difundidos por el MPF, Aarón Torres Romero:

Tiene tez trigueña

Mide aproximadamente 1,67 metros

Es de contextura delgada

Lleva el cabello corto , color castaño

, color castaño Al momento de ausentarse vestía pantalón azul oscuro, buzo con capucha del mismo tono y calzado tipo crocs blancos.

Piden datos a la comunidad

Debido a que el joven continúa desaparecido, las autoridades remarcaron la urgencia del operativo y solicitaron la colaboración inmediata de la ciudadanía.

Cualquier información, avistamiento o contacto reciente con el adolescente debe ser informado de manera urgente al 911 o en la comisaría más cercana.