Mendoza: buscan a un adolescente de 17 años que estaba en un hogar de menores

El Ministerio Público Fiscal solicita colaboración para localizar a Esteban Ortiz Pedrero, un adolescente de 17 años que fue visto por última vez el 24 de agosto en San Rafael. Cualquier información debe ser reportada de forma urgente a la Oficina Fiscal o al 911.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza emitió un comunicado urgente solicitando la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Esteban Adriel Ortiz Pedrero, un adolescente de 17 años que fue visto por última vez el pasado 24 de agosto, cuando se retiró del Hogar de Menores “Don Llanos”, ubicado en San Rafael.

Según consta en el expediente en curso, Esteban mide 1,75 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello teñido de negro. Al momento de su desaparición vestía:

Pantalón largo negro tipo rompe viento

Campera negra estilo “choricera” o inflable con rayas negras en los costados

Zapatillas negras

Las autoridades solicitan a toda persona que pueda aportar información o haya tenido contacto con el joven, que se comunique de forma urgente con:

Oficina Fiscal de Comisaría del Menor Zona Sur – Calle Barcala 484, San Rafael

– Calle Barcala 484, San Rafael Teléfono fijo: 0260-4422164

0260-4422164 Emergencias: 911

La difusión de esta búsqueda es clave para agilizar el trabajo de las fuerzas de seguridad y garantizar la protección del menor.