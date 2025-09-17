Mendoza: buscan a un adolescente de 15 años que se perdió el lunes

José Daniel Galeano, de 15 años, fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre en General Alvear. El Ministerio Público Fiscal solicita difundir su imagen y datos personales, y pide que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato al 911.
El Ministerio Público Fiscal solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de José Daniel Galeano, de 15 años, quien fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre por la mañana, al salir de su domicilio ubicado en el Barrio Inmigrante, en el departamento de General Alvear.
Características físicas
Según consta en el expediente en curso, el adolescente presenta las siguientes características:
- Tez morocha
- Estatura: 1,70 metros
- Ojos marrones oscuros
- Cabello negro
- Contextura delgada
- Lleva un aro en la oreja derecha
Al momento de su desaparición vestía:
- Buzo gris de algodón
- Pantalón tipo joggins negro
- Zapatillas azul oscuro
Pedido de colaboración
Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se solicita comunicarse de manera urgente con el 911.
-
La difusión de su imagen y datos personales fue autorizada por el Ministerio Público Fiscal, que adjuntó una fotografía para su publicación en medios y plataformas digitales.