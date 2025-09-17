Mendoza: buscan a un adolescente de 15 años que se perdió el lunes

José Daniel Galeano, de 15 años, fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre en General Alvear. El Ministerio Público Fiscal solicita difundir su imagen y datos personales, y pide que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato al 911.

El Ministerio Público Fiscal solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de José Daniel Galeano, de 15 años, quien fue visto por última vez el lunes 15 de septiembre por la mañana, al salir de su domicilio ubicado en el Barrio Inmigrante, en el departamento de General Alvear.

Características físicas

Según consta en el expediente en curso, el adolescente presenta las siguientes características:

Tez morocha

Estatura: 1,70 metros

Ojos marrones oscuros

Cabello negro

Contextura delgada

Lleva un aro en la oreja derecha

Al momento de su desaparición vestía:

Buzo gris de algodón

Pantalón tipo joggins negro

Zapatillas azul oscuro

Pedido de colaboración

Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se solicita comunicarse de manera urgente con el 911.