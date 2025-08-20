Mendoza: Así refuerzan los puentes de la Ruta 7 para que pase el reactor gigante de IMPSA

El operativo para mover el reactor de Impsa, una pieza de 456 toneladas destinada a la refinería de YPF en Mendoza, debió detenerse para reforzar el puente de la Ruta 7. Se trata de un cruce histórico en las rutas argentinas.

El traslado del reactor fabricado por Impsa avanza con un operativo inédito en las rutas argentinas. La pieza, que mide 38 metros de largo, 7,8 de alto y 6,7 de ancho, debe llegar a la refinería de YPF en Luján de Cuyo, pero su recorrido se detuvo por un obstáculo técnico: el puente de la Ruta Nacional 7 sobre la Ruta Provincial 15 no estaba diseñado para soportar una carga de estas dimensiones.

El puente, pensado para vehículos de hasta 40 toneladas, debía ser reforzado para garantizar un cruce seguro. Desde el martes se realizan tareas de apuntalamiento con 80 puntales metálicos y bloques de cemento, que actúan como soportes hidráulicos para distribuir el peso del reactor, que equivale al de 30 camiones de carga.

Una vez que el transporte, compuesto por tres camiones y 26 ejes hidráulicos, atraviese el puente, los puntales serán retirados y la circulación quedará normalizada.

Reactor de Impsa: por qué el operativo quedó en pausa

El convoy partió desde la planta de Impsa en Godoy Cruz y debía llegar a la refinería de YPF en Luján de Cuyo el pasado domingo. Sin embargo, el operativo se interrumpió por la falta de una autorización clave de Vialidad Nacional.

Desde el organismo explicaron que el atraso “responde exclusivamente a cuestiones de seguridad y no a demoras administrativas”. En ese sentido, confirmaron que la empresa presentó un estudio técnico de peso y dimensiones, actualmente en evaluación. Si los resultados son favorables, el traslado podría retomarse el viernes.

El reactor de 38 metros de largo, 7,8 de alto y 6,7 de ancho será instalado en la nueva unidad de Hidrosulfuración (HDS II) del complejo de YPF en Luján de Cuyo.

Se trata de una obra estratégica: permitirá producir diésel con apenas 10 partes por millón de azufre, cumpliendo con los estándares internacionales de combustibles más limpios y reduciendo de manera significativa el impacto ambiental.