Mendoza: alumnos de varias escuelas se quedaron sin su cena de egresados tras ser estafados

Un grupo de estudiantes mendocinos denunció haber sido víctima de una estafa en su cena de egresados, luego de contratar a una empresa que nunca cumplió con el servicio. La situación afectó a al menos seis escuelas y también involucra a cumpleaños de 15 y casamientos.

La ilusión de terminar el año con la tradicional cena de egresados terminó en frustración para estudiantes de al menos seis escuelas de Mendoza. Según denunciaron las familias, la empresa OK Eventos, señalada como responsable de la organización, incumplió completamente con lo pactado y dejó a cientos de chicos sin fiesta, sin comida y, en algunos casos, incluso sin ninguna celebración. La situación salió a la luz a partir de múltiples escraches en redes sociales, donde los propios damnificados expusieron lo ocurrido. Con el correr de las horas, comenzaron a aparecer más testimonios que vinculaban a la misma firma con otras estafas en cumpleaños de 15 y casamientos, lo que derivó en una investigación judicial.

El caso más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando estudiantes de la escuela Dr. Eduardo José Chala (Guaymallén) llegaron al salón Casa Balear, en Rodeo de la Cruz. Al llegar, se encontraron con un panorama desolador: no había comida, no había decoración, no había personal contratado y prácticamente no había nada de lo que se había pagado.

Algunos padres relataron que recibieron, minutos antes del evento, un mensaje en el que el organizador que decía haber sufrido un accidente. Sin embargo, al llegar al lugar, comprobaron que el fotógrafo tampoco había cobrado, que la empresa no había preparado el servicio y que la supuesta situación de emergencia no tenía sustento.

Incluso se detectaron casos más graves: otras escuelas llegaron directamente al salón sin haber recibido ningún aviso previo y descubrieron allí mismo que habían sido engañados.

Las familias afirmaron que muchos padres pagaron entre $70.000 y $83.000 por alumno, algunos incluso horas antes de la fiesta. A eso se suman gastos en ropa, maquillaje, transporte y preparativos personales. Según estiman, una familia tipo pudo haber invertido cerca de un millón de pesos, considerando todos los costos involucrados.

“Nos encontramos con cinco kilos de asado y quince chorizos para 250 personas”, relató una de las madres. “En total, había apenas un puñado de bocaditos, bebidas calientes y ninguna mesa preparada”.

Ante la falta total de servicio, los propios padres tuvieron que organizar una colecta urgente para poder ofrecer algo de bebida a los invitados y contener a los estudiantes, muchos de ellos en estado de shock.

Tras la viralización de los casos, cientos de personas comenzaron a contactar a las familias afectadas para contar experiencias similares con la misma empresa. Entre ellos, fotógrafos, proveedores, mozos y organizadores que también aseguraron haber sido estafados.

La situación fue denunciada ante la Fiscalía, donde ya se inició una causa para investigar a Mauricio Morales, presunto responsable de OK Eventos, junto a otras personas mencionadas por las víctimas como parte de un “clan” dedicado a ofrecer servicios que no se concretaban.

Las familias también señalaron a algunos salones —entre ellos Casa Balear, Quinta Bancaria y Los Olivos— por permitir que los eventos se promocionaran y cobraran sin supervisión adecuada.

La mayoría de los estudiantes terminó la noche en sus colegios, luego de haber sido trasladados en una batea, sin fiesta y sin fotos. Muchos padres describieron crisis, llantos y una enorme desilusión entre los jóvenes, especialmente aquellos que ya habían perdido su cena de séptimo grado durante la pandemia. “Mi hija no quiso venir a la escuela. Lloró toda la noche”, contó una madre.