Mendoza actualiza la actuación escolar ante tiroteos, explosivos y crisis suicidas

La provincia presentó un documento oficial que fija protocolos de actuación para docentes, directivos y fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia escolar.

El Gobierno de Mendoza presentó la Guía de Intervención ante Incidentes de Seguridad Escolar, un documento que busca ordenar la actuación de las instituciones educativas frente a emergencias de alta complejidad. La medida se publica en el Boletín Oficial y responde a la preocupación generada por las recientes amenazas de tiroteos en colegios de la provincia.

La normativa, aprobada mediante la Resolución Nº 255 del Ministerio de Seguridad y Justicia, contempla escenarios como amenazas de bomba, presencia de agresores armados, conflictos sociales externos y crisis suicidas. El objetivo central es garantizar una respuesta inmediata y coordinada que proteja a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que la iniciativa busca “modernizar las herramientas operativas y adaptar los procedimientos vigentes a las nuevas formas de conflictividad social”, dado que los protocolos anteriores habían quedado desactualizados frente a la realidad actual.

El diseño del documento estuvo a cargo de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), que desde 2024 realizan capacitaciones interministeriales en gestión de crisis. El comisario Javier Marcelo Ortiz Peñaloza, jefe de las FOE, aportó su experiencia tras participar en entrenamientos en Israel sobre protocolos de seguridad escolar y escenarios de tiradores activos.

La guía establece procedimientos específicos para cada hipótesis: aislamiento de zonas ante explosivos, contención y negociación en casos de rehenes, y pautas de comunicación rápida y contención emocional en crisis suicidas. Desde el Ministerio remarcaron que “la velocidad de la respuesta inicial es determinante para evitar víctimas fatales”.

Además, se instruyó la realización de simulacros obligatorios en coordinación con la Dirección General de Escuelas (DGE). Estas prácticas buscan que docentes y alumnos internalicen protocolos de resguardo, como la identificación de salidas de emergencia y zonas seguras dentro de los establecimientos.

En definitiva, la nueva guía representa un avance significativo en la preparación de las escuelas mendocinas frente a amenazas graves. Sin embargo, especialistas advierten que su efectividad dependerá de la capacitación real y de la apropiación del protocolo por parte de toda la comunidad educativa.