Mendoza: A qué calles se trasladan las paradas de colectivo de la Avenida Godoy Cruz

El tránsito permanecerá interrumpido durante dos meses en pleno centro de Ciudad. Más de 30 líneas de colectivos modificarán sus trayectos y funcionarán paradas provisorias.

Debido a obras viales, el tránsito en la avenida Godoy Cruz, entre San Martín y Mitre, en la Ciudad de Mendoza, se encuentra interrumpido. La medida tendrá una duración estimada de dos meses y generó cambios importantes en la circulación de más de 30 líneas de colectivos urbanos y departamentales. Debido a esto, muchas líneas de colectivos ya no pararán sobre Godoy Cruz, sino que se han establecido paradas alternativas hasta que se reanude la circulación.

Las empresas de transporte confirmaron que los servicios afectados deberán circular por calles alternativas como Salta, Urquiza, Eusebio Blanco, 9 de Julio, Necochea, Montecaseros y Patricias Mendocinas. Entre las líneas que modifican su recorrido se encuentran la 205, 208, 315, 352, 354, 371, 401, 440, 441, 442, 461, 468, además de los grupos 500 y 600, entre otras.

Las autoridades informaron que habrá señalización especial y personal de tránsito para orientar a los usuarios y automovilistas. También recomendaron consultar los recorridos actualizados antes de viajar y salir con tiempo adicional, ya que se prevén demoras.

Atención: dónde estarán las paradas de colectivos provisorias de la Avenida Godoy Cruz

Los desvíos afectan a un amplio abanico de líneas, incluyendo los grupos 200, 300, 400, 500, 600, 800 y 900. A su vez, se dispuso la habilitación de paradas provisorias de colectivos en puntos estratégicos de la Ciudad, como Patricias Mendocinas, Perú, Las Heras, Montecaseros, Córdoba, Rioja y Buenos Aires.