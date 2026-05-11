MendoTran ya funciona en la zona Este: cómo fijarte a qué hora pasa tu colectivo

El sistema SUBE comenzó a operar en el Este provincial y ahora los usuarios también pueden acceder a la aplicación de MendoTran para seguir el recorrido de los colectivos en vivo, consultar horarios y planificar viajes desde el celular.

Desde el pasado 4 de mayo, la tarjeta SUBE comenzó a funcionar oficialmente en la zona Este y, junto con esta implementación, también llegó la aplicación MendoTran Cuándo Subo, que permite a los usuarios seguir en tiempo real el recorrido del colectivo y también ver a qué hora pasa por una determinada parada. La medida alcanza a los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde la mayoría de las unidades ya cuentan con las nuevas máquinas validadoras y sistemas de GPS integrados.

La implementación del sistema SUBE en Mendoza se realiza de manera progresiva, por lo que durante algunas semanas convivirá con las modalidades tradicionales de pago para facilitar la adaptación de los usuarios.

Actualmente, el pasaje puede abonarse mediante distintas opciones:

Tarjeta SUBE física

SUBE digital

Tarjetas de débito y crédito contactless (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Celulares o dispositivos con tecnología NFC

Código QR desde billeteras virtuales o la app SUBE

desde billeteras virtuales o la app SUBE Efectivo, únicamente durante el período de transición

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta etapa busca evitar inconvenientes en los traslados diarios mientras se completa la modernización del sistema. Sin embargo, otros de los beneficios que llegó al Este mendocino es la aplicación MendoTran ¿cuándo subo?

MendoTran: cómo usar la aplicación para saber a qué hora pasa el colectivo

Con la llegada del nuevo sistema también comenzó a utilizarse en el Este provincial la aplicación MendoTran Cuándo Subo, una herramienta desarrollada por el Gobierno de Mendoza para conocer el horario exacto de llegada de colectivos, troles y Metrotranvía, los recorridos y verificar que líneas pasan por cada zona.

La plataforma funciona mediante el sistema GPS incorporado en cada unidad de transporte y permite a los pasajeros consultar en tiempo real.

¿Cuáles son las funciones de la aplicación del Mendotran?

Posibilidad de almacenar paradas favoritas.

Se pueden establecer recordatorios para los viajes frecuentes.

Muestra recorrido sobre el mapa.

Tiene un buscador de paradas.

Información disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Consulta realizada a través del servicio de internet del teléfono, sin costo extra.

Planificar un viaje desde tu ubicación hasta tu destino.

Cómo descargar la aplicación de MendoTran

La app está disponible para dispositivos con sistema Android y también puede utilizarse desde la versión web oficial: MendoTran Cuándo Subo.

Una vez instalada, los usuarios pueden buscar paradas específicas o guardar recorridos frecuentes para acceder más rápido a la información.