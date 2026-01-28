Mendocinos volcaron en las dunas de Villa Gesell y analizan cobrarles todo el operativo de rescate

El aviso al 911 ingresó a las 21:53 y rápidamente se desplegó un operativo que incluyó la intervención de la Policía, personal de salud y los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell. La complejidad del terreno y la oscuridad obligaron a un trabajo intenso para retirar a los ocupantes y trasladarlos hasta la calle 310, donde aguardaban las ambulancias.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 52 años sufrió un traumatismo de tórax y fue derivada al Hospital Municipal de Villa Gesell. Según el parte médico, ingresó lúcida y fuera de peligro. Los otros tres acompañantes resultaron ilesos o con lesiones leves que no requirieron internación. El vehículo, en tanto, quedó encallado en las dunas y se espera que sea removido con maquinaria especializada.

Tras la asistencia, la Municipalidad de Villa Gesell emitió un comunicado en el que informó que evalúa avanzar con el cobro de los gastos del operativo, incluyendo la logística de rescate, la intervención de bomberos y la atención médica brindada en el sistema público. “Estamos analizando la posibilidad de que los costos no recaigan en el municipio, sino en quienes generaron la situación”, señalaron desde la comuna.

Especialistas en seguridad turística remarcan que este tipo de medidas busca desalentar prácticas riesgosas en áreas no habilitadas. “Las travesías nocturnas en médanos implican un riesgo elevado. Si se generan accidentes, los recursos públicos deben destinarse a la emergencia, pero es razonable discutir quién asume esos costos”, explicaron fuentes consultadas.

El caso generó repercusión en la comunidad local, donde algunos vecinos apoyan la iniciativa de cobrar el rescate para evitar que se repitan episodios similares. Otros, en cambio, advierten que podría abrir un debate sobre el acceso a la salud y la responsabilidad del Estado en situaciones de emergencia. “La prioridad siempre será salvar vidas, pero después hay que evaluar cómo se financian estos operativos”, agregaron desde el cuerpo de bomberos.