Mendocinos pararon en la ruta y les robaron la casilla rodante con toda la familia adentro

Una familia mendocina que había viajado a la costa atlántica para disfrutar de sus vacaciones sufrió un brutal robo en Mar del Plata, cuando delincuentes armados interceptaron su camioneta con una casa rodante y los mantuvieron cautivos en plena ruta. El hecho ocurrió en la Ruta 226, cerca de la rotonda del Hipódromo.

El ataque se produjo cuando Jesús David Matmud, su esposa y sus cuatro hijos se detuvieron a la vera de la ruta para utilizar la casilla rodante para ir al baño. En ese momento, tres hombres armados sorprendieron a la familia y se apoderaron del vehículo. En medio del caos, dos de los chicos, de 8 y 11 años, quedaron abandonados en la banquina, en plena oscuridad, mientras los delincuentes escapaban con el resto de los integrantes de la familia dentro del remolque.

La huida fue extremadamente peligrosa. El conductor de la camioneta robada rozó un colectivo y chocó contra otro automóvil, lo que casi provocó el vuelco de la casilla donde viajaban la madre y los dos hijos más pequeños, de 2 y 6 años. En paralelo, Matmud intentó resistirse y fue obligado a arrojarse del vehículo en movimiento bajo amenaza de arma de fuego.

Tras el aviso al 911, se desplegó un operativo policial que permitió localizar rápidamente a los dos niños abandonados en la ruta, quienes afortunadamente se encontraban en buen estado de salud. Horas más tarde, la camioneta y la casa rodante fueron halladas en un descampado del barrio La Herradura.

Aunque la familia resultó ilesa físicamente, los delincuentes se llevaron dinero, ropa y pertenencias personales, dejando a los turistas “con lo puesto”. Además, el rodado sufrió daños materiales significativos. El hecho fue caratulado como robo y hallazgo automotor, bajo la intervención de la fiscal Lorena Hirigoyen.

Hasta el momento, los tres delincuentes continúan prófugos y son intensamente buscados por las autoridades. El caso se convirtió en uno de los hechos policiales más comentados de la semana y se espera que la investigación avance con rapidez para dar con los responsables.