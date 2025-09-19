Megaoperativo en Las Heras y el barrio San Martín: siete detenidos y secuestro de drogas, armas y vehículos robados

La Policía realizó más de 45 allanamientos en Ciudad y detuvo a siete personas. Secuestraron drogas, vehículos robados, celulares y el arma usada en el violento asalto a una joven en la Sexta Sección.

Un operativo policial de gran magnitud se llevó a cabo durante la madrugada y mañana de este viernes en barrios de Las Heras y de la Ciudad de Mendoza, con epicentro en el barrio San Martín. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, confirmó que se realizaron más de 45 allanamientos que derivaron en la detención de siete personas y el secuestro de vehículos, drogas, dinero en efectivo y armas de fuego.

El procedimiento permitió capturar a uno de los presuntos autores del robo ocurrido semanas atrás en calle Huarpes, en la Sexta Sección, donde una joven fue asaltada, le dispararon y le sustrajeron su teléfono celular. El caso había generado gran conmoción en la provincia y ahora, según confirmó Rus, el sospechoso estaría entre los detenidos y se logró incautar el arma utilizada en ese hecho.

“Es muy importante para la seguridad de la Ciudad y de toda la provincia que hayamos dado con este sujeto y con el arma del hecho. No estamos acostumbrados a este tipo de delitos y la investigación era prioritaria”, señaló la ministra.

Drogas, celulares y vehículos robados

Durante los allanamientos se incautaron:

Una moto Honda Falcon utilizada para cometer asaltos.

Otros vehículos con pedido de captura y autopartes.

200 gramos de cocaína en un solo domicilio y cantidades de marihuana aún en proceso de pesaje.

14 celulares que serán analizados en distintas causas judiciales.

Dinero en efectivo, alarmas y otros elementos vinculados a los delitos investigados.

La ministra destacó que las causas se investigan en conjunto bajo el nuevo sistema de “medio operativo”, que permite unir expedientes para identificar a los autores y la logística de los robos.

Siete detenidos bajo investigación

Rus aclaró que, si bien los detenidos son jóvenes, no hay inimputables, descartando la hipótesis inicial de que se tratara de una banda de menores. Todos están vinculados principalmente a hechos de robo, aunque las pruebas obtenidas podrían derivar en nuevas imputaciones.

El procedimiento fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Investigaciones, con apoyo de la división BANT, que supervisó los ingresos a las viviendas con tecnología aérea.

El operativo, que ya concluyó en su fase de allanamientos, continúa ahora con el repliegue de las fuerzas intervinientes y el análisis del material secuestrado.