Megaoperativo en Guaymallén con 12 detenidos: “Era una banda vinculada a reiterados hechos de entraderas”

El procedimiento incluyó 28 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Guaymallén, donde se secuestró droga y autopartes de vehículos con pedido de captura. La investigación apunta a una asociación ilícita vinculada a reiterados hechos de entraderas.

Un mega operativo policial se desplegó en el departamento de Guaymallén, donde se realizaron 28 allanamientos simultáneos en el marco de una causa por asociación ilícita.

Hasta el momento, el resultado dejó 12 personas detenidas y aprendidas, además del secuestro de cocaína, marihuana y autopartes de un vehículo que registraba pedido de captura.

El despliegue incluyó domicilios en distintos sectores del departamento, incluso en un barrio privado.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, explicó que la causa no es nueva y que se venía trabajando desde hace tiempo con distintos procedimientos previos. “Se trata de 12 detenidos y aprendidos en una causa de asociación ilícita y también por el hallazgo de autopartes vinculadas a hechos delictivos”, señaló la funcionaria, al detallar el resultado del operativo.

Rus remarcó que la investigación ya había tenido episodios relevantes anteriormente: “Hubo casos conocidos que incluso fueron publicados cuando se hicieron allanamientos anteriores. En uno de ellos se logró detectar un Peugeot 2008 que había intervenido en varios hechos delictivos”.

En esa línea, agregó que el secuestro de ese vehículo fue un punto clave dentro de la causa: “Era de una banda que se venía estudiando desde hace tiempo, vinculada a reiterados hechos de entraderas”.

La ministra también explicó que este tipo de organizaciones delictivas suelen tener una estructura flexible: “Generalmente trabajan con personas fijas, pero también con un grupo que va alternando. No siempre son los mismos integrantes”.

En cuanto al despliegue actual, sostuvo que se trata de una de las intervenciones más importantes de la causa: “Estamos hablando de 28 allanamientos simultáneos, lo que da cuenta de la magnitud del trabajo que se viene realizando”.

Finalmente, la ministra también se refirió a las políticas de seguridad penitenciaria y al control de comunicaciones en cárceles: “Para nosotros es un tema muy urgente todo lo que tiene que ver con celulares intramuros, es un arma, un vehículo para la realización de distintos delitos. No solo para las estafas, sino también para consolidar circuitos de ingreso a las cárceles de estupefacientes”.