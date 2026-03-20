Media Maratón de Mendoza: ¿qué calles estarán cortadas y a partir de qué hora?

La tradicional competencia se correrá este domingo en la Ciudad de Mendoza y reunirá a miles de participantes. Habrá cortes de calles desde la madrugada y se extenderán hasta el mediodía en distintos puntos clave del centro.

La Ciudad de Mendoza ultima detalles para una nueva edición de la Media Maratón, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario local. Este 2026 ya registra cifras récord de participación y aún mantiene abiertas sus inscripciones para quienes quieran sumarse.

Hasta el momento, más de 2.500 personas se han anotado, lo que representa unos 300 corredores más que en la edición anterior. Del total, 930 competirán en la distancia de 21 kilómetros, mientras que cerca de 1.570 lo harán en los 10K.

La competencia también contará con premios económicos para los mejores clasificados. El primer puesto recibirá $350.000, el segundo $300.000 y el tercero $250.000. Además, habrá un incentivo de $100.000 para quien logre el récord del circuito y la misma suma para el mejor mendocino o mendocina.

Con estos números, la carrera promete consolidarse como uno de los eventos más convocantes de la provincia.

Cortes de tránsito: cuándo comienzan

Desde el municipio informaron que, si bien el armado de la infraestructura comenzará el viernes, los cortes de tránsito se aplicarán únicamente el domingo por la mañana.

Las restricciones comenzarán a partir de las 7.30 y se irán implementando de manera progresiva según el avance de la carrera, con habilitación paulatina de las calles una vez que pasen los corredores.

Recorrido y calles afectadas

Circuito 10K

Para la distancia de 10 kilómetros, los cortes incluirán:

Mitre (entre Las Cubas y Vendimiadores), punto de largada

Desde allí hacia el sur hasta Las Heras

Por Las Heras hacia el oeste hasta Chile

Chile hacia el norte hasta Vendimiadores

Vendimiadores hacia el oeste hasta El Parral

Rotonda de Pellegrini hasta Perú

Perú hasta Videla Correa

Videla Correa hasta San Martín

San Martín hasta Colón

Colón hasta Chile

Además, habrá cortes en:

Chile , desde Colón hasta Coronel Plaza

Coronel Plaza , desde Chile hasta España

España, desde Coronel Plaza hasta Pellegrini

Circuito 21K

En el caso de los 21 kilómetros, el recorrido incluirá:

Desde Colón y Chile hasta Boulogne Sur Mer

Boulogne Sur Mer (solo sentido sur-norte) hasta Jorge A. Calle

Desde allí hasta Perú y Damián Hudson

Perú hasta Pellegrini

Pellegrini hasta 9 de Julio

9 de Julio , desde Pellegrini hasta Peltier

Peltier, con cortes parciales hasta España

En la zona del Parque Cívico, la circulación por Peltier estará habilitada, aunque con reducción de calzada.

El circuito continúa:

Desde Belgrano hasta San Lorenzo

Desde San Lorenzo hasta Chile, completando el trazado general

Punto de aliento para el público

Como parte de la propuesta para vecinos y visitantes, se instalará un punto de aliento en la intersección de Boulogne Sur Mer y Emilio Civit, donde habrá música y animación para acompañar a los corredores durante la competencia.

La Media Maratón no solo será una fiesta deportiva, sino también una oportunidad para que la Ciudad de Mendoza se llene de color, movimiento y visitantes, con un impacto positivo tanto en lo social como en lo turístico.

¿Hasta qué hora durarán los cortes?

Según informaron desde la Dirección de Deportes de la Ciudad, los cortes no se extenderán durante toda la jornada:

Calles como Arístides , Boulogne Sur Mer y sectores céntricos comenzarán a liberarse entre las 9:30 y 10:00 .

El tope máximo de liberación total será entre las 11:00 y 11:30.

De esta manera, se espera que el tránsito recupere la normalidad antes del mediodía, permitiendo que vecinos y visitantes continúen con sus actividades sin mayores inconvenientes.

La Media Maratón no solo será una fiesta deportiva, sino también un evento que atraerá participantes de distintos puntos del país e incluso del exterior, consolidando a Mendoza como un destino clave para este tipo de competencias.