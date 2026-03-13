“Me siento orgulloso por este reconocimiento”: Joan Manuel Serrat distinguido como Doctor Honoris Causa en la UNCuyo

El reconocido cantautor español Joan Manuel Serrat recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo y, durante el acto, agradeció el reconocimiento con un discurso en el que destacó el rol de la educación y reflexionó con humor sobre su vínculo con Mendoza y el vino.

El reconocido cantautor español Joan Manuel Serrat recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo en un emotivo acto académico en Mendoza. Durante la ceremonia, el artista agradeció el reconocimiento y dedicó unas palabras a la comunidad educativa, destacando el valor de la educación para construir una sociedad más justa.

El acto contó con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes y representantes del ámbito cultural. Tras la entrega del diploma, la medalla, la resolución y los obsequios institucionales, Serrat fue invitado a tomar la palabra como nuevo doctor Honoris Causa de la casa de estudios.

“Buenos días a todos, muchas gracias, querida rectora de esta universidad, autoridades, profesores, compadres, amigos, ilustres desconocidos, todos”, comenzó diciendo el músico, visiblemente emocionado por el reconocimiento.

Serrat expresó su orgullo por la distinción y agradeció a la universidad por el honor recibido. “Me siento muy orgulloso de que esta universidad me haya premiado con este doctorado y que incluya la posibilidad de poder dirigirme a todos ustedes”, señaló.

En su discurso, el artista también dedicó un reconocimiento especial a quienes trabajan en el ámbito educativo. “Sepan que siempre lo hago pensando especialmente en las mujeres y los hombres que, desde el mundo de la educación, desde las escuelas, los colegios y las universidades, trabajan en pos de un mundo más justo, en el que la realidad se acerque cada vez más a nuestros sueños”, expresó.

Durante su intervención, el cantautor hizo además una referencia a Mendoza y a su identidad vitivinícola. “Al ser Mendoza y el Cuyo tierra de vino reconocida en todo el mundo, una capital fundamental, he pensado que sería adecuado iniciar esta alocución de agradecimiento con una pequeña reflexión acerca de mi relación con el vino”, comentó con tono distendido.

Entre risas del público, Serrat aclaró que no pensaba hablar únicamente de su relación como consumidor, señalando que ese vínculo “conlleva un proceso vital muy largo”.

El discurso continuaba desarrollándose cuando se interrumpió momentáneamente la transmisión, aunque se espera que en las próximas horas se difunda el mensaje completo del histórico cantautor, quien dejó una huella profunda en la música en español y ahora suma un nuevo reconocimiento a su extensa trayectoria.

Con esta distinción, la UNCuyo reconoce el aporte cultural, artístico y social de Joan Manuel Serrat, una figura clave de la canción iberoamericana.