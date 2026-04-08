“Me sentí vulnerada”: habló la joven que denunció a sus compañeras de hockey por abuso sexual

La joven de 19 años que denunció haber sufrido un abuso sexual en un ritual de bienvenida en 2023 dio detalles sobre lo que ocurrió y por qué decidió denunciar la situación.

La joven de 19 años que denunció haber sido víctima de un abuso sexual en un ritual de iniciación en 2023 en el Club Alemán de Guaymallén brindó un crudo testimonio sobre lo ocurrido, en una causa que avanzó en los últimos días con la imputación de 10 jugadoras.

La denunciante, que tenía 16 años al momento del hecho, relató que fue sometida a prácticas de contenido sexual y humillante durante un ritual de bienvenida al plantel de primera de hockey femenino. “Yo me sentí vulnerada sexual, física y psicológicamente”, aseguró. Además, sostuvo que tras lo ocurrido “nunca se disculparon”.

Según su relato, las jugadoras mayores las hicieron ingresar a un baño del club con la excusa de una actividad grupal. Allí, afirmó que fueron obligadas a quitarse parte de la ropa y cubrirse con elementos improvisados frente a otras personas.

También indicó que fue vendada y forzada a colocarse en posiciones degradantes, mientras recibía gritos y consignas de connotación sexual: “pónganse en cuatro patas. Confundida me pongo así y siento el olor de un hueso y me lo ponen en la boca y me dijeron ahora sos un perro”, señaló la víctima. En ese contexto, denunció que le introdujeron objetos en la boca, como una salchicha y un ají, y le realizaron prácticas que consideró invasivas y vejatorias.

Qué ocurrió en el ritual de hockey denunciado en el Club Alemán

De acuerdo a la imputación judicial, el hecho ocurrió el 20 de abril de 2023, cerca de las 23, cuando seis menores de edad participaron de un rito de iniciación tras ser ascendidas al primer equipo.

La investigación sostiene que las adolescentes fueron llevadas a un sector cerrado del predio, donde se desarrollaron prácticas con elementos y consignas de contenido sexual, que afectaron su integridad y dignidad.

El expediente había sido archivado en junio de 2025 por la fiscal María de las Mercedes Moya, quien consideró que existió una situación humillante pero no un delito de abuso sexual, al no registrarse contacto físico directo.

Sin embargo, la querella apeló esa resolución y el juez Diego Flamant ordenó reabrir la causa, al entender que el delito de abuso sexual también puede configurarse cuando se vulnera el pudor y la libertad sexual, más allá del contacto físico.

El expediente cayó en manos de Mauro Perassi integrante de la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde el dictamen fue que había que imputar a las 10 jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de 2 o más personas.