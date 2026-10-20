“Me metí por el acompañante y lo pudimos sacar”: un chofer quedó atrapado tras el choque de entre dos camiones en Maipú y tuvieron que rescatarlo

El accidente ocurrió en la Ruta 33, en la zona de Las Margaritas. Uno de los camiones transportaba ajo y el otro llevaba botellas para una bodega. El impacto obligó a interrumpir parcialmente la circulación mientras retiraban la carga y asistían al conductor.

Un choque entre dos camiones complicó la circulación este martes en la Ruta Provincial 33, también conocida como carril Las Margaritas, en Maipú. Como consecuencia del impacto, un conductor quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado, mientras que una importante cantidad de ajo quedó desparramada sobre la ruta.

Según los primeros datos, uno de los camiones transportaba botellas y se disponía a ingresar a una bodega de la zona. El otro llevaba una carga de ajo. Por motivos que no habían sido establecidos, ambos vehículos colisionaron.

Tras el impacto, el conductor de uno de los camiones quedó atrapado y varias personas intervinieron para ayudarlo a salir. Un trabajador que llegó al lugar poco después del accidente contó que intentaron abrir la puerta con una linga, pero no lo consiguieron. Finalmente, ingresó por el lado del acompañante y, junto a otras personas, logró liberar al chofer.

“Estaba bien, tenía un raspón en la pierna, un corte y nada más“, relató el hombre, quien aclaró que llegó cuando el choque ya había ocurrido. Luego arribaron una ambulancia y los bomberos.

El accidente provocó complicaciones en la circulación, ya que una parte de la calzada quedó ocupada por los camiones y la carga que transportaban. Personal trabajaba en el lugar para retirar el ajo y despejar la zona.

En el sector también hay una parada de colectivos y circulan niños, por lo que se pidió extremar las precauciones al pasar por el lugar.

Mientras continuaban las tareas de limpieza y remoción, los vehículos circulaban lentamente por los sectores habilitados.