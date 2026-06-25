McDonald’s crece en Mendoza: abre las puertas su décimo local en la provincia

Es el local N°233 de Argentina y se encuentra en Espacio Costanera. Está diseñado con la última tecnología, es sustentable y ofrece a los fanáticos una gran carta de sabores.

McDonald’s anuncia con orgullo la apertura de su décimo restaurante en Mendoza y celebra este nuevo hito en su estrategia de expansión nacional. El flamante local estará ubicado en Espacio Costanera, el nuevo desarrollo comercial ubicado en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.El nuevo espacio combina innovación, tecnología y sustentabilidad en uno de los principales puntos de entrada a la ciudad.

El local, que es el N°233 de Argentina,tendrá una superficie aproximada de 150 metros cuadrados y contará con tecnología de última generación para optimizar la experiencia de los clientes. Su horario de atención es de domingo a jueves, de 8 a 00:00. Y los días viernes y sábado ofrecerá servicio extendido hasta la 1:00 hs.

Además, incorpora tecnología para realizar pedidos de manera simple, rápida y personalizada, mejorando la experiencia en cada visita.

“Alcanzar nuestro décimo restaurante en Mendoza es un orgullo y una muestra del vínculo que hemos construido con los mendocinos a lo largo de estos años. Esta nueva apertura refleja nuestra apuesta por seguir creciendo en la provincia, generando empleo, incorporando innovación y ofreciendo espacios cada vez más modernos para que las personas puedan encontrarse y disfrutar de la experiencia McDonald’s”, afirmó Luis Zambonini, socio de Arcos Dorados en Mendoza.

McDonald’s, el mejor lugar para trabajar en Argentina

La apertura del décimo local implicó la incorporación de 40 nuevos colaboradores, fortaleciendo la apuesta de la compañía por la generación de empleo joven y el desarrollo de talento local.

Recientemente, McDonald’s fue reconocido con el puesto N°1 del ranking Great Place to Work 2026, consolidándose como el mejor lugar para trabajar en Argentina gracias a una cultura enfocada en el crecimiento, la inclusión y las oportunidades de desarrollo profesional.

Un nuevo local pensado para el futuro

La sustentabilidad también ocupa un rol central en esta apertura. El restaurante fue diseñado bajo estándares orientados a optimizar recursos y reducir el impacto ambiental, incorporando iniciativas enfocadas en una operación más eficiente y responsable.

Entre sus principales características se destacan encendido automático de cartelería e iluminación exterior, control programable de aire acondicionado con equipos VRV, medidores de consumo eléctrico y de agua, iluminación LED, grifos con reducción de caudal de agua, separación de residuos, gestión y disposición de aceite usado y sistema de gestión de energía y agua (EMS)

Estas acciones forman parte de la estrategia de la compañía para operar locales cada vez más eficientes y alineados con sus compromisos ambientales.

Con esta nueva apertura, McDonald’s continúa fortaleciendo su presencia en Mendoza, apostando al desarrollo local y celebrando un nuevo espacio pensado para disfrutar, compartir y crear encuentros.