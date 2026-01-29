Máxima de 38 grados y alerta por tormentas en Mendoza: en qué zonas podría llover este jueves

El calor extremo y la alta humedad volverán a marcar el pulso del tiempo en Mendoza este jueves, con una temperatura máxima de 38°C y una alerta amarilla por tormentas. Hay probabilidad de lluvias y posible caída de granizo en distintos puntos de la provincia.

Luego de un martes agobiante, el pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa una jornada complicada para este jueves, con altas temperaturas, nubosidad variable y tormentas que podrían afectar a varias regiones del territorio provincial.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera un día muy caluroso, con vientos moderados del noreste y tormentas en sectores de precordillera, además de precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 38°C.

Alerta amarilla por tormentas: qué zonas están afectadas

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Mendoza, advirtiendo que los fenómenos podrían desarrollarse de manera localmente intensa, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y posible granizo.

De acuerdo al informe oficial, las tormentas comenzarían en el Oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, para luego extenderse hacia el Gran Mendoza, el norte de Tupungato y Luján de Cuyo.

Cómo estará el tiempo en Mendoza los próximos días

El pronóstico extendido anticipa que el calor persistirá durante el viernes, aunque el sábado se espera un descenso de la temperatura acompañado por lluvias y tormentas.

Viernes 30 de enero: muy caluroso, con nubosidad variable. Tormentas de intensidad moderada a severa, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 24°C

Sábado 31 de enero: mayormente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas moderadas a severas.

Máxima: 29°C | Mínima: 23°C

Domingo 1 de febrero: parcialmente nublado, con leve ascenso de la temperatura. Vientos leves del noreste y lluvias aisladas.

Máxima: 31°C | Mínima: 20°C

Paso Cristo Redentor y Pehuenche: cómo están hoy

En cuanto a la situación en alta montaña, el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado, permitiendo el tránsito normal de vehículos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, las autoridades recomiendan verificar el estado del paso antes de viajar, debido a la posibilidad de cambios climáticos repentinos.

Por su parte, el Paso Pehuenche, que conecta el sur de Mendoza con la región chilena del Maule, también está habilitado para todo tipo de vehículos, con los siguientes horarios: