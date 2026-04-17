Más de 50 denuncias por amenazas en escuelas de Mendoza: especialistas advirtieron que “puede tener un poder imitativo”

Tras la aparición de intimidaciones en más de 70 establecimientos educativos, crece la preocupación en familias y autoridades. Un especialista analizó el fenómeno y explicó cómo actuar frente a este tipo de situaciones.

La aparición de amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza generó un fuerte impacto en la comunidad educativa y encendió las alarmas en toda la provincia. En pocos días, los casos pasaron de 25 a más de 70 establecimientos afectados, lo que evidencia la magnitud del fenómeno. Hasta el momento, hay cuatro menores identificados, mientras que otros dos adolescentes fueron imputados por otros delitos, entre ellos llevar la réplica de un arma a la escuela.

El análisis de un especialista: “no es contagio, es un fenómeno social”

El psicopedagogo Alejandro Castro Santander explicó que este tipo de situaciones no deben interpretarse únicamente como un “efecto contagio”, sino como parte de un contexto más amplio.

Según detalló, existe un “ecosistema de violencia” que influye en los jóvenes y que combina distintos factores:

El clima familiar

La dinámica dentro de la escuela

El contexto social

El impacto del mundo digital y las redes sociales

“El problema es que muchos chicos toman estas situaciones como una broma, sin dimensionar el daño que generan”, advirtió el especialista.

Uno de los aspectos que más preocupa es la influencia de las plataformas digitales. En muchos casos, las amenazas estarían vinculadas a retos virales o a la viralización de hechos violentos ocurridos en otras partes del mundo. Este fenómeno, según el especialista, potencia conductas imitativas, especialmente en adolescentes que buscan reconocimiento dentro de sus grupos.

Ante la situación, algunas instituciones adoptaron medidas excepcionales, como el ingreso de estudiantes sin mochilas o con controles más estrictos.

Si bien estas decisiones buscan prevenir riesgos inmediatos, el especialista señaló que deben ser acompañadas por políticas de fondo. “Son respuestas necesarias en el corto plazo, pero el verdadero desafío es trabajar en la prevención temprana”, explicó.

El rol de las familias y la educación emocional

Uno de los puntos centrales del análisis es la importancia del rol de los padres frente a este tipo de situaciones. El especialista remarcó que el diálogo y el acompañamiento son claves para detectar señales de alerta. “Cuando uno ve el perfil del que amenaza, es el de muchos chicos: tiene que ver con baja autoestima, con haber sufrido bullying, con trata de tener reconocimiento, entre otros elementos”, señaló el especialista.

También destacó la necesidad de fortalecer aspectos como: la empatía, responsabilidad, la convivencia y la gestión emocional de los adolescentes. Advirtió además que, durante la adolescencia, el grupo de pares suele tener mayor influencia que la familia, lo que complejiza el abordaje.

El fenómeno también se inscribe en un contexto más amplio. Según datos internacionales citados por el especialista, América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, lo que impacta directamente en la forma en que los jóvenes perciben y reproducen ciertas conductas.

En este marco, remarcó que la violencia es un comportamiento aprendido, pero también puede ser prevenido si se trabaja de manera articulada entre el Estado, las escuelas y las familias.