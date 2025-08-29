Videos: por el incendio en Luján de Cuyo evacuaron a dos familias y cortaron la Ruta 16

El fuego comenzó en un campo inculto y las llamas avanzaron rápidamente por la presencia de viento. Bomberos y Defensa Civil trabajan en el lugar.

Un incendio en Luján de Cuyo generó alarma este viernes por la tarde y obligó a la evacuación de dos familias con niños. El siniestro se originó cerca del kilómetro 4 de la Ruta 16, a la altura de la entrada a El Carrizal, en un campo inculto donde las llamas se expandieron con rapidez debido a las fuertes ráfagas de viento.

Pasadas las 16.30, las autoridades decidieron cortar el tránsito por precaución, luego de que una densa columna de humo gris se extendiera por la zona y afectara la visibilidad de los automovilistas que circulaban por la ruta e incluso desde el Acceso Sur.

De acuerdo con testimonios de los habitantes de la zona, los llamados al 911 se realizaron cerca de una hora antes de la llegada de los bomberos, lo que generó quejas y preocupación por la demora en el operativo.

En el lugar trabajan bomberos de Mendoza, junto a dotaciones de bomberos voluntarios de Luján y personal de Defensa Civil, con apoyo hídrico provisto por el municipio para intentar contener el avance de las llamas.

Los vecinos señalaron que las fuertes ráfagas de viento favorecieron la propagación del incendio en Luján de Cuyo, haciendo más difícil la tarea de los equipos de emergencia. Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el fuego avanza rápidamente sobre el terreno, generando columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia.

Por el momento, se desconoce la magnitud total de los daños, mientras que las familias evacuadas permanecen resguardadas hasta que la situación quede controlada.