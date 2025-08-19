Martes y una máxima de 20 grados: ¿cómo estará el tiempo en Mendoza?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante esta jornada y tras la llovizna de ayer, subirá la temperatura para posicionarse en los 20 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia informó que durante esta jornada la máxima subirá para situarse en los 20 grados centígrados. Este tiempo primaveral se extenderá, por lo menos, hasta el jueves.

¿Cómo estará este martes 19-08-2025?

Este martes habrá nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 6°C

¿Cómo estará el miércoles 20-08-2025?

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

El jueves continuará la alta temperatura

Para el jueves la máxima llegará hasta los 22 grados, siendo el último día de temperaturas primaverales en la provincia.

Para el jueves se espera también que llegue el viento Zonda a la provincia.

Por la noche, ingresará el frente frío.

El viernes baja a 15 grados

Para el viernes se espera que la temperatura máxima baje a los 15 grados centígrados.