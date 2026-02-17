Martes sofocante en Mendoza: máxima altísima y alerta por viento Zonda en el Sur

Este martes 17 de febrero estará marcado por el calor intenso y condiciones inestables en Mendoza. La jornada se presentará calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del este, mientras que en cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso.

La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 35°C, en un contexto de ambiente pesado y seco que se hará sentir especialmente durante la tarde.

Alerta amarilla por viento Zonda en Malargüe

El departamento de Malargüe se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda. Se esperan velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones extremadamente secas, lo que incrementa el riesgo de incendios y complicaciones respiratorias. Se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad y asegurar objetos que puedan volarse.

Cómo sigue la semana

Miércoles 18 : Parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Máxima de 32°C y mínima de 23°C.

Jueves 19 : Parcialmente nublado, con poco cambio térmico e inestabilidad hacia la noche. Se esperan precipitaciones en cordillera desde la tarde. Máxima de 31°C y mínima de 19°C.

Viernes 20 : Parcialmente nublado con tormentas de intensidad moderada a severa y condiciones ventosas hacia la noche. También habrá precipitaciones en cordillera. Máxima de 30°C y mínima de 19°C.

Sábado 21 : Nubosidad variable y ventoso, con leve descenso de la temperatura y precipitaciones en cordillera. Máxima de 29°C y mínima de 18°C.

Domingo 22: Poca nubosidad y poco cambio de la temperatura. Máxima de 30°C y mínima de 17°C.

El martes será, sin dudas, el día más agobiante de la semana, por lo que se recomienda hidratarse bien, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente en las zonas afectadas por el Zonda.