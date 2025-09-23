Martes primaveral: ¿A cuánto llegará la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que continuará subiendo la temperatura esta semana. Las máximas promediarán los 25 grados.

Esta semana sí le hará honor a la primavera con temperaturas que rondarán los 25 grados centígrados. Para el jueves o viernes, se esperan lluvias que harán bajar algo la temperatura.

¿Cómo estará este martes 23-09-2025?

Este martes habrá timpo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del sector sur, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 7°C

¿Qué pasa el miércoles 24-09-2025?

El miércoles habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves a moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 9°C

¿Cómo estará este jueves 25-09-2025?

El jueves estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordilllera.

Máxima: 27°C | Mínima: 11°C

Viernes 26-09-2025

El viernes habrá nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Sábado 27-09-2025

Nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejorando en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 9°C