Martes pesado: mucho calor y efecto Zonda

Contingencias Climáticas señaló que habrá una jornada que llegará a los 35 grados. El viento caliente se sentirá en Malargüe.

La dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza informó que continuarán las jornadas pesadas en la provincia. La máxima alcanzará los 35 grados centígrados y, además, habrá viento Zonda en Malargüe.

Estás temperaturas, se mantendrán durante toda la semana.

¿Cómo estará este martes 18-11-2025?

Este martes estará caluroso con poca nubosidad, vientos leves del sudeste. Zonda en Malargue. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 16°C

Miércoles 19-11-2025

El miércoles estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 20°C

Jueves 20-11-2025

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C

Viernes 21-11-2025

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Sábado 22-11-2025

Parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 16°C

Domingo 23-11-2025

Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 16°C