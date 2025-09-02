Martes helado en Mendoza pero con Zonda en algunas zonas: ¿cómo estará en tu barrio?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que continuarán los días fríos en la provincia. Las máximas rondarán los 14 grados.

Luego del sacudón que fue la tormenta de Santa Rosa, el tiempo en Mendoza continúa helado con máximas que apenas rozan los 14 grados. Esta situación se sentirá, por lo menos, hasta el fin de semana dónde el tiempo estará más soleado.

¿Cómo estará este martes?

Este martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Heladas parciales. Inestable en cordillera.

A partir de las 06 viento Zonda leve en precordillera, acentuándose a las 11:00 especialmente en el sector Sur de la misma. Desde el mediodía, viento Zonda débil afectando Malargüe, Sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata.

En Malargüe, hacia las 16:00, velocidades promedio de 30 kilómetros por hora, prolongándose hasta las 20:00.

A las 22:00, ingreso de viento sur, provocando leve descenso de temperatura, percibiéndose en el Gran Mendoza aproximadamente 02.

Máxima: 17°C | Mínima: 2°C

¿Qué pasa el miércoles 03-09-2025?

El miércoles estará mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 6°C

¿Qué pasa el jueves 04-09-2025?

El jueves estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 5°C

Viernes 05-09-2025

Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 4°C

Sábado 06-09-2025

Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 14°C | Mínima: 3°C